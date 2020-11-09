‘Öğretmenim, 8 yıldır atanamıyorum ve tarlada biber topluyorum’

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tarlada biber toplayan kadınları ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, onlarla bir süre sohbet etti.

“ÖĞRETMENİM ATANAMIYORUM, ÜMİDİM DE KALMADI”

Kadınlara sıkıntılarının olup olmadığını soran Kayıoğlu’na biber toplayan genç bir kadın, “Benim var ama bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Ben sosyal bilgiler öğretmeniyim uzun süredir atanamıyorum. Zahmette etmiyorum. Ümidim kalmadı artık” dedi.

“EĞİTİM MİLLİ SORUNUMUZ”

Atanamayan öğretmenlerin sorunlarını sıkça gündeme getirdiklerini söyleyen Kayışoğlu, “Eğitim gerçekten Türkiye'nin milli sorunu. Fakat atamalar konusunda maalesef sıkıntılar var. Eğitimin bütçesi artırılsın diye de önerge verdik ancak artırılmadı. İnşallah bunların hepsi olacak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.