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‘Öğretmenim, 8 yıldır atanamıyorum ve tarlada biber topluyorum’

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhangazi ilçesinde tarlada biber toplayan kadınları ziyaret etti. Kayışoğlu kadınlarla sohbet ederken tarlada çalışan genç bir kız CHP'li vekile, "Ben öğretmenim, 8 yıldır atanamıyorum. Gerçi artık umudum kalmadı" diye karşılık verdi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 13:32, 09/11/2020
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tarlada biber toplayan kadınları ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, onlarla bir süre sohbet etti.

“ÖĞRETMENİM ATANAMIYORUM, ÜMİDİM DE KALMADI”

Kadınlara sıkıntılarının olup olmadığını soran Kayıoğlu’na biber toplayan genç bir kadın, “Benim var ama bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Ben sosyal bilgiler öğretmeniyim uzun süredir atanamıyorum. Zahmette etmiyorum. Ümidim kalmadı artık” dedi.

“EĞİTİM MİLLİ SORUNUMUZ”

Atanamayan öğretmenlerin sorunlarını sıkça gündeme getirdiklerini söyleyen Kayışoğlu, “Eğitim gerçekten Türkiye'nin milli sorunu. Fakat atamalar konusunda maalesef sıkıntılar var. Eğitimin bütçesi artırılsın diye de önerge verdik ancak artırılmadı. İnşallah bunların hepsi olacak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Bursa CHP Ekonomi Kadın Manisa Nurhayat Altaca Kayışoğlu TBMM Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:12,
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