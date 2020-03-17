Öğretmenlere zorunlu izin Meclis gündeminde!

Türkiye'de Corona virüsünün ardından alınan önlemler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından, bazı özel okullar, kurslar ve rehabilitasyon merkezlerinde, öğretmenlerin zorla yıllık izne veya ücretsiz izne gönderildikleri iddia edildi.

Bursa’da bir özel eğitim kurumunun öğretmenlere bu yönde tebligat yapmasının ardından şikayetlerin kendisine ulaştığını söyleyen İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

“ÖĞRETMENLERE TEBLİĞ EDİLİYOR”

Eğitim kurumu yönetimlerinin “Corona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonucu çalışılmayan süreler, çalışanların yıllık izin veya ücretsiz izinlerine sayılacaktır” şeklinde aldıkları kararı öğretmenlere tebliğ ettirdiklerini söyleyen İYİ Parti Milletvekili Öztürk, şunları söyledi;

*Bu durumla yaygın olarak karşılaşılıyor. Olaya her iki yönlü bakmak zorundayız. Bu durumdan öğretmenler kadar özel eğitim kurumları da zarar görüyor.

*En azından eğitime ara verildiği süre kadar SGK primlerinin ihtiyat akçesinden sağlanacak kaynakla sübvanse edilmesi gerekiyor.

İŞTE ÖZTÜRK’ÜN SORULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltilen sorular ise şöyle:

Özel okullar, kurslar ve rehabilitasyon merkezleri gibi özel eğitim kurumlarında, yukarıda bahsedildiği şekilde çalışanlara imza karşılığı belge imzalatıldığı iddiası doğru mudur?

Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Bakanlığınızca alınan kararın, özel okullarda öğretmenlerin hak kaybına uğrayacak şekilde uygulanmasının önüne geçilmesi için okul yönetimleri uyarılmış mıdır?

Özel eğitim kurumları çalışanlarına bu tür belgeleri imzalatan kurumlar hakkında herhangi bir idari işlem başlatılması düşünülmekte midir?

Zorunlu tatil sürelerinin uzaması ve/veya bu süre içerisinde sigorta ve diğer vergileri ödemek zorunda kalan özel eğitim kurumlarının desteklenmesi düşünülmekte midir?

İlgili Bakanlıkla görüşerek, özel eğitim kurumlarının SGK ödemelerinin eğitime ara verildiği süre boyunca ihtiyat akçesinden sağlanacak kaynakla sübvanse edilmesi düşünülmekte midir?

“ÜCRETSİZ DEZENFEKTAN VE MASKE DAĞITILSIN”

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da soru önergesi yönelterek eczanelerin ücretsiz dezenfektan ve maske dağıtmasını istedi.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde en büyük risk cep telefonları!