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Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan ‘Toy’ hangi anlama gelir?

Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan 'Toy' hangi anlama gelir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan 'Toy' hangi anlama gelir? sorusu ve cevabı...

23:32 -
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Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan ‘Toy’ hangi anlama gelir?

Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ‘Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan ‘Toy’ hangi anlama gelir?’ sorusu izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulanOğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan ‘Toy’ hangi anlama gelir?merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Soru: Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan ‘Toy’ hangi anlama gelir?

A: Toprak
B: Altın
C: Ziyafet
D: Oyuncak

Doğru Cevap: C: Ziyafet

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Altın Kim Milyoner Olmak İster
Son güncelleme: 23:33 22.02.2020
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