Okul arazisi şantiye oldu, kesilen 2.3 milyonluk işgal cezası silindi

2015'te konut projesi için 342 metrekarelik hazine arazisinin, Carya Turizm'e devredilmesi karşılığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Defterdarlık ile protokol imzalandı.

Hazine arazisinin şirkete devri karşılığında Carya Turizm de projenin bitişiğindeki 4 bin metrekarelik araziyi, hazineye devredecek üzerine de 6 derslikli 120 öğrenci kapasiteli zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar okulu ve 120 yatak kapasiteli yurt yapacaktı. İnşaat 15 ayda bitirilecekti. Ancak protokol yerine getirilmedi.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Devlet, hazine arazisini şirkete devretti ancak şirket vaad ettiği okulu yapmadı. Üstelik okul yapılması gereken arazi, rezidans projesinin şantiyesi olarak kullanıldı. Bu yüzden kesilen 2.3 milyonluk ceza da bir kalemde silindi. Para kazanma hırsı insanları ne hale getiriyor” dedi.