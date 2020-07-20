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Ölüm ihalesi yapıldı… 798’i vurulacak

Devlet, 798 yaban hayvanının hayatını ‘av turizmi’ için satışa çıkardı. Doğa severler ise ihalelerin iptali talebiyle hukuk mücadelesi başlattı.

İsmail AKIN
06:00 -
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Ölüm ihalesi yapıldı… 798’i vurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın av turizmi adı altında açtığı ihaleler yargıya taşındı. Türkiye genelinde 798 yaban hayvanı, ihaleyle satılıp avlanacaktı. Tunceli'de 17 yaban ve çengel boynuzlu dağ keçisi ihalesi tepkiler üzerine iptal edilmişti. Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin 513 bin TL karşılığı vurulması ihalesi için mahkeme ‘yürütmeyi durdurma' kararı vermişti.

‘HUKUKA DA AYKIRI'

Tunceli ve Eskişehir'den gelen sevindirici haberlerin ardından Salda İçin Türkiye Grubu, tüm av ihalelerinin iptali için yargıya başvurdu. Antalya İdare Mahkemesi'nde dava açan Salda İçin Türkiye Grubu adına konuşan Hediye Gündüz, “Bu ihaleler gerçekleşirse Türkiye'de yaban hayatı yok olur” dedi.

Gündüz şu bilgileri verdi: “Karar, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere muhalefet teşkil etmektedir. Hukuka aykırıdır. Yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, dağ keçisi, ceylan ve karacalar nesli yok olma tehlikesinde bulunan türlerdir. Avlanmalarına izin verilemez.”

KIZIL GEYİKLERİN NESLİ TÜKENİYOR
Kızıl geyikler, nesli tükenmek üzere olan 10 yaban hayvanı arasında. 2008 yılında sadece 1500 kızıl geyiğin hayatta olduğu tespit edilmişti.

İLK 7 AYDA 21 İHALE

Hayvan Hakları Federasyonu'nun açıkladığı verilere göre; 2020 yılının ilk 7 ayında Türkiye'nin dört bir yanında hayvanların avlanması için 21 ihaleye çıkıldı. İhalelerin toplam bedeli ise 17 milyon 145 bin 42 lira 48 kuruş. Merkez Av Komisyonu, geçen 8 Temmuz'da nesli tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasına izin verdi.

Son güncelleme: 00:49 20.07.2020
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