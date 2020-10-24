Ölüm yoluna bakan yok

Gürer'in “Ya otoyolun gişe ücretleri makul seviyeye çekilsin ya da eski yolda bölünmüş yol çalışması yapılsın” şeklindeki talebini içeren önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şimdilik eski yolda bölünmüş yol çalışması yapılamayacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, gişe ücretlerinin düzenlenmesiyle ilgili soruya değinmeden, isteyen aracın istediği yolu tercih edebileceğini ima etti.

Bakan Karaismailoğlu'nun her yıl onlarca yurttaşa mezar olan ve Avrupa'yı Ortadoğu'ya bağlayan E-90 Karayolundaki sorunu görmezden gelen açıklamasını eleştiren önerge sahibi Ömer Fethi Gürer, “Ölüm yolu olarakta tanımlanan, tehlikeli virajları ile can kayıpları yaşanan, ekonomik anlamda ciddi kayıplara vesile olan yol genişletilmesi için çalışma yapılmalıdır” dedi.

ÖLÜM YOLU MECLİS GÜNDEMİNDE

Cumhuriyet Halk Patisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde, Avrupa'yı Ortadoğu'ya bağlayan Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana'nın Pozantı ilçesi arasındaki E-90 Karayolunun, sık sık trafik kazalarının meydana gelmesiyle ‘ölüm yolu' olarak adlandırıldığına dikkat çekti.

Ölüm ve ağır yaralanmalarla sonuçlanan birçok trafik kazalarının oluş nedenlerinin başında yüksek tonajlı yük taşıyan tır ve kamyonların Pozantı-Niğde otobanı yerine, tek şeritli olan E-90 karayolunu tercih etmesi ve bu yolda çok sayıda tehlikeli virajların bulunmasını örnek gösteren Gürer, Bakan Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

* Ulukışla ile Pozantı arasındaki 40 kilometrelik E-90 karayolunun duble yol haline getirilmesi için bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

Tır ve kamyonlar için E-90 karayolu yerine aynı güzergâh ve aynı mesafedeki Pozantı – Ulukışla otobanının kullanılmasının sağlanması için bir çalışma yapılamaz mı?

BÖLÜNMÜŞ YOL BELKİ İLERİKİ YILLARDA YAPILABİLİR

Gürer'in önergesine yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, Ereğli Ayrımı-Ulukışla-Çiftehan-Pozantı devlet yolunun toplam uzunluğu 57 km olduğunu ve söz konusu yolun 3,8 km'sinin bölünmüş yol olduğunu belirterek, “Kalan kesimin alternatif otoyol güzergâhı bulunduğundan, bölünmüş yol yapımı ileriki yıllarda değerlendirilecektir” dedi.

İSTEYEN İSTEDİĞİ YOLU TERCİH EDER

Ulukışla-Pozantı arası otoyolun tır ve kamyon türü araçlar tarafından kullanılmaması yönünde herhangi bir kısıtlama veya yasaklama bulunmadığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “ Ancak; söz konusu kesimde bulunan tünellerden tehlikeli madde taşıyan araçların geçişine riskli olması nedeniyle tünel ve trafik güvenliği açısından izin verilmemektedir” dedi.

GÜRER: “GİŞE ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK”

Önerge sahibi Gürer ise, tır ve kamyon sürücülerinin Ulukışla – Pozantı otoyolunun gişe ücretlerinin yüksek olması nedeniyle, aynı güzergâhtaki tek şeritli olan ve sık sık trafik kazalarının meydana geldiği, eski devlet karayolunu tercih etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Köy ve kasaba yollarının da bu yol olmasının trafik yoğunluğunu artırdığını belirtti.

Halk arasında ‘Ölüm Yolu' olarak bilinen ve çok tehlikeli virajların bulunduğu bu yolda sık sık bir ya da daha fazla ölüm ve ağır yaralanmalara sebebiyet veren trafik kazalarının meydana geldiğini ifade eden CHP’li Gürer, “Ağır tonajlı tır ve kamyonlar, gişe ücretleri nedeniyle otoyol yerine ücretsiz olan eski yolu tercih etmeleri, bu yolda ciddi trafik sıkışıklığına neden oluyor. Ulaştırma Bakanlığı, ya otoyolun gişe ücretlerini makul bir seviyeye çekmeli ya da eski yolda iyileştirme çalışması yapmalıdır. Yol boyunca konvoy ile süren yolculuk sürekli riskli geçişler nedeniyle her an kazaya açık durumdadır. Yolun Ulukışla-Çiftehan arası olsun öncelikle duble yol yapılabilir” diye konuştu.

BAKANLIK ACİL ELE ALMALI

Sık sık ölümlü kazaların meydana geldiği yolun sorunuyla ilgili soru önergesine Ulaştırma Bakanının verdiği yanıtın düşündürücü olarak nitelendiren Ömer Fethi Gürer, “Ulaştırma Bakanı sorunun aciliyetini görmelidir. Ülkemizde farklı bölgelerde yapılan çalışmalar bu bölge de risk varlığına karşın neden yapılmamaktadır? Köy kasaba ulaşımı yanında Çukurova, Güneydoğu Anadolu bölgeleri için önemli bir geçiş yolu olan bu yol yapılmayarak ücretli yola sürücü zorlanmaktadır. Ücretli yol tünellerinden tehlikeli araç geçişi izin verilmemesi tüm yükün mevcut parasız yola kaymasına vesile olmakta ve trafik yoğunluğu katlamaktadır. Bakanlık geçen araç sayısını incelerse yolun yükünü görür” diye konuştu.