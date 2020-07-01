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Ömer Fatih Sayan’dan ‘sosyal medya’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medya platformlarının kapatılmasına ya da kontrol altına alınmasına ilişkin sözlerinin ardından tartışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sayan, "Hangi verileri nerede ve niçin tuttuğu belli olmayan ve gün geçtikçe güvenilirliği azalan bu platformlara yönelik daha net yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği açıktır" ifadesini kullandı.

21:13 -
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Ömer Fatih Sayan’dan ‘sosyal medya’ açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Sosyal ağların, kişilerin kendilerini gizleyerek, sahte hesaplar aracılığıyla istedikleri şekilde suç işleyebilecekleri bir ortam olmasına müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim.

* Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın da belirttiği üzere; bu platformlar ya şirket politikalarında bulunan kurallara bizim ülkemizde de sadık kalacak ve Dünya geneli ile aynı şekilde bizimle iş birliği yapacak ya da bunun bir karşılığı olacaktır.

* Türk vatandaşlarının kişilik hakları en az diğer dünya vatandaşları kadar korunmaya değerdir.

* Türk vatandaşlarının kişilik hakları ihlal edildiğinde, sosyal ağ platformları Türk adli ve idari mercilerinin taleplerini hatta kararlarını dikkate almıyorlar.

* Dünyanın pek çok ülkesinde temsilci bulunduran ve o ülkelerin taleplerini hızla karşılayan bu platformlar, tüm çağrılarımıza rağmen Türkiye'de temsilci bulundurmamakta ısrar ediyorlar.

* Hangi verileri nerede ve niçin tuttuğu belli olmayan ve gün geçtikçe güvenilirliği azalan bu platformlara yönelik daha net yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği açıktır.

1- Temsilci bulundurun,

2- Terör, çocuğa karşı cinsel istismar, yasa dışı kumar, fuhuş ve vatandaşlarımızın kişilik hakları ihlali olaylarında adli ve idari mercilerin kararlarına uyun.

* Diğer ülkelerde sağlanan bu şartların ülkemizde de sağlanması zaruri hale gelmiştir.


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Son güncelleme: 21:14 01.07.2020
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