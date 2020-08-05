Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Önce rengi değişti ardından yüzlercesi öldü!

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan ve fabrikaların kapandığı corona virüsü salgının ilk günlerindeki temiz görüntüsüyle Türkiye gündemine oturan Lüleburgaz Deresi yeniden kirlendi. Fabrika atıkları nedeniyle önce rengi değişen derede ardından yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Cengiz Atlı, “Bu balık ölümlerinin sorumlusu kimse mutlaka bulup hesap soracağız” dedi.

18:44 -
Haberler Gündem
Önce rengi değişti ardından yüzlercesi öldü!

Lüleburgaz ilçesinde corona virüsü salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanması sonucu kendi kendine temizlenen hatta kurbağaların dahi geri döndüğü Lüleburgaz Deresi'nde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Yaşanan gelişmeler üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulunan Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Cengiz Atlı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

FOTO: İHA

“DEREYE ZEHİRLER ATILIYOR”

Atlı, Lüleburgaz Deresi'nin salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanması sonucu temiz görünür şekilde aktığı dönemlerde uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, “Biz uyarmıştık. Bu dere kirletiliyor. Dereye zehirler atılıyor. Bunun için daha fazla balık hatta insan ölümünün olması mı bekleniyor. Bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor” dedi.

FOTO: İHA

“HESAP SORACAĞIZ”

Atlı, derenin kirletilmesinde etkili olan sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu olarak çabamız var ancak yeterli desteği göremiyoruz. Her türlü engellemeye rağmen sonuca ulaşacağız. Bu balık ölümlerinin sorumlusu kimse mutlaka bulup hesap soracağız” ifadelerini kullandı.

FOTO: İHA

Lüleburgaz'da uzun yıllar kirli akan Lüleburgaz Deresi, corona virüsü salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanmasıyla temiz akmaya başlamıştı. Görüntüler sonrası dereden defalarca numuneler alınmış, derenin temizliği de Türkiye gündemine oturmuştu. (İHA)

İLGİLİ HABERDüğünün ardından corona vakaları arttı! Bin 800 kişi risk altındaDüğünün ardından corona vakaları arttı! Bin 800 kişi risk altında İLGİLİ HABERCami imamına corona bulaştı... 100 kişi ile temas etmişCami imamına corona bulaştı... 100 kişi ile temas etmiş
Afyonkarahisar Balık cami Corona demokrasi Eskişehir Kırklareli Türkiye
Son güncelleme: 18:51 05.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more