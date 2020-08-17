Ordu’da HES için yapılan imar değişikliğine dava açıldı

Balamir HES için şirket tarafından imar değişikliği talebi ile başlayan süreçte Çiftlik Mahallesi halkı 1652 itiraz dilekçesi ile Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz etti. Ancak yöre halkının itirazları dikkate alınmayarak, imar değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı.

Ardından şirket geçen hafta dere yatağında çalışmalara başladı. Halk ise çalışmalara tepki göstererek, dere yatağına giderek iş makinelerini bölgeden çıkardı.

DAVA AÇTILAR

Yapılacak HES çalışmalarını engellemek için her türlü yolu deneyen köylüler, bu kez de Ordu İdare Mahkemesi’ne giderek dava açtı.

47 kişinin başvurusuyla açılan dava hakkında bilgi veren avukat İsmail Topçuoğlu, şöyle konuştu:

* Korgan’ın en önemli derelerinden biri olan Güllü Deresi özellikle Çiftlik, Çamlı ve Yeniköy mahallelerinin can damarıdır.

* Buraya yapılacak HES, ileride belki de insanların göç etmesine neden olacak.

* Şirketin imar değişikliği başvurusuna itirazlara rağmen onay verilmesine karşı, Ordu İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve imar kararının iptali davası açtık.

* Halkımız şirketin çalışmasını meşru hakkını kullanarak engelledi. Buna ek olarak hukuksal süreci de başlattık.

3 KEZ ENGEL OLDULAR

* Halk izinsiz çalışma yapan şirketi üç kez alandan çıkardı. Hepsinde de jandarma gelmiş tutanak tutulmuş.

* Şikayetlerimizi yaptık. Şirketin izinsiz çalışmada ısrarcı olduğu ortaya çıktı.

* DSİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne yazdığımız yazılara verilen yanıtlarda kaçak çalışma belirtiliyor.

* Yıkılan, bozulan yerlerin eski haline getirilmesi isteniyor.

* Yazıda Güllü Deresi’nde 600 metre uzunluğunda yol yapıldığı, dere yatağının daraltıldığı belirtiliyor.

* Şantiye kurmak için yapılaşmanın yapıldığı ve bu durumun mülki idare sorumluluğunda olduğu ve belediye tarafından derhal kaldırılması istenmektedir.

* Şimdi kaymakamlığa ve belediyeye durumu anlatan ve bize gelen yazıda belirtildiği gibi dere yatağının eski haline getirilmesini isteyeceğiz.