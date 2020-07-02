ÖSYM’den ALES açıklaması… Yeniden ALES başvuru tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacağını duyurdu.

YENİDEN ALES BAŞVURU TARİHİ BELİRLENDİ

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle:

* 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.

ALES BAŞVURU SAYFASI

SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME

* Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapabileceklerdir.

* Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

ÖSYM BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Başvurusu bulunan adaylara da sınav merkezi tercihlerini güncelleme şansı verilirken ÖSYM Başkanı Halis Aygün şu açıklamada bulundu:

* Değerli adaylarımız, 2020-ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır.

Ayrıca daha önce 2020-ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.