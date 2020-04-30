Özgür Özel’e küfürler yağdırdı, sosyal medyadan paylaştı!

Katıldığı Esra Erol’un programındaki dengesiz davranışları ve söylemleriyle dikkat çeken Menderes, bir süre önce çektiği videoda Adana Valiliği'nin kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek hakaretler etmişti.

Menderes’in sosyal medyada yayınladığı çirkin görüntülerin ardından valilikten yapılan açıklamada, şahsın gece yarısı evine et ve meyve istemek dahil olmak üzere bir çok talepte bulunduğu ve bunların karşılandığı belirtilmişti.

Şovlarına devam eden Aslan Menderes Yaşar’ın son hedefi ise CHP’li Özgür Özel oldu. Yaşar, Özel'e ve CHP'li belediye başkanlarına küfür ve tehditler savurdu.