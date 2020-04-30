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Özgür Özel’e küfürler yağdırdı, sosyal medyadan paylaştı!

Corona virüsü sürecinde sağlık problemlerinden dolayı dışarı çıkamadığını, Adana Valiliği'nden talep ettiği yardımların karşılıksız kaldığını iddia ederek sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Mahmut Demirtaş'a hakaretler eden Aslan Menderes Yaşar şimdi de CHP Grup Sözcüsü Özgür Özel’e ağza alınmayacak küfürler etti.

12:30 -
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Katıldığı Esra Erol’un programındaki dengesiz davranışları ve söylemleriyle dikkat çeken Menderes, bir süre önce çektiği videoda Adana Valiliği'nin kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek hakaretler etmişti.

Menderes’in sosyal medyada yayınladığı çirkin görüntülerin ardından valilikten yapılan açıklamada, şahsın gece yarısı evine et ve meyve istemek dahil olmak üzere bir çok talepte bulunduğu ve bunların karşılandığı belirtilmişti.

Şovlarına devam eden Aslan Menderes Yaşar’ın son hedefi ise CHP’li Özgür Özel oldu. Yaşar, Özel'e ve CHP'li belediye başkanlarına küfür ve tehditler savurdu.

Adana CHP Corona Esra Erol İçişleri Bakanı Özgür Özel Sağlık sosyal medya Süleyman Soylu
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