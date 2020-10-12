Öztrak: Böyle bir durumla daha önceki krizlerde hiç karşılaşmamıştık

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen ateşkese de değinen Öztrak, şunları söyledi;

*Ateşkes masasını Rusya kurdu. Rusya ateşkes masasını kuran taraf olarak bölgedeki imajını bir kez daha kuvvetlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bile ateşkese uyulmasını istemek için Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmek zorunda kaldı.

*Bu vesileyle saray hükümetine soruyoruz: masayı kuran arabulucu ülkeler arasında neden biz yoktuk? Hani Türkiye hem masada hem sahada Azerbaycan'ın yanında olacaktı?

*Ermenistan yönetimi her zaman yaptığı gibi yine ateşkesi tanımadı. Sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü. Sivil kardeşlerimize dönük bu devlet terörünü asla kabul edemeyiz.

*Masayı kuran, ‘bölgede Rusya'dan habersiz kuş uçamaz' mesajını vermek isteyen, dolayısıyla bu ateşkesin bir anlamda garantörü olan Rusya bu saldırıları neden önlemedi?

“KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP olarak sivil yerleşim yerlerine saldırarak insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Öztrak, “Kardeşlerimizin acısı bizim de acımızdır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da Ermeni yönetiminin işgali son bulmadan Kafkasya coğrafyası huzur bulmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“YANGINI ÇIKARANLAR BİR AN EVVEL TESPİT EDİLMELİ”

Hatay'da meydana gelen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, şunları söyledi;

*Hatay'ın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları hepimizin yüreklerini dağladı. Ciğerlerimiz kavruldu. Sadece çığlıkları duyulmayan o güzelim ağaçlar yanmadı. Kaplumbağasından kuşuna pek çok canlı da kavrulup yaşamını yitirdi.

*Yangın yerleşim yerlerinde hasarlar verdi. O güzelim ormanlarımızla beraber geleceğimiz de yandı. Tek bir ağaç yakan, tek bir canlının yaşamına kast eden bizden değildir. Bu arada bölücü terör örgütünün yangının sorumluluğunu üstlenme çabası dikkatle izlenmelidir.

*Bu yangın üzerinden yapılacak bölücü propagandaya ya da bunun üzerinden kurulacak tuzaklara asla izin verilmemelidir. Bunun için yangını çıkaranların bir an evvel tespit edilmesi, adalet önüne çıkarılması, olan bitenin tüm boyutlarıyla aydınlanması ve hiçbir şeyin karanlıkta kalmaması büyük önem taşımaktadır. Bunu ilgililerden bekliyoruz.

“BÖYLE BİR DURUMLA DAHA ÖNCEKİ KRİZLERDE HİÇ KARŞILAŞMAMIŞTIK”

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan ‘Temmuz Ayı İş Gücü ve İstihdam Verileri'ni bugün açıkladığını ifade eden Öztrak, şöyle konuştu;

*Temmuz'da 31 milyon 135 bin yurttaşımız iş hayatının dışında kalmış, iş gücünün dışında kalmış. Buna karşın iş gücüne katılan nüfusumuz da 31 milyon 491 bin kişi olmuş. Çalışma çağındaki nüfusumuz ortadan ikiye bölünmüş.

*Yarısı iş gücü piyasasının dışında; yarısı da iş gücü piyasasının içinde. Böyle bir durumla daha önceki krizlerde hiç karşılaşmamıştık.

*TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre dahi son 1 yılda işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 1 milyon 254 bini buluyor. Ucube rejimin iş başı yaptığından bu yana ise 2 milyon yurttaşımızın işini kaybettiği ortaya çıkıyor.

“İŞSİZ SAYIMIZ 13 MİLYONA ULAŞMAKTADIR”

*Daha da vahimi, son 21 ayın 19'unda her ay istihdam kayıpları olmuş. Böylesine yapışkan, sürekli bir istihdam kaybıyla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bu ucube rejim bıraktık millete iş vermeyi, milletin çalıştığı işini elinden almıştır.

*Temmuz'da gerçek işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 6,3 puan artarak yüzde 29, 1'e çıkmıştır. Gerçek işsiz sayısı da aynı dönemde 2 milyon 304 bin kişi artarak 10 milyon 416 bin kişiye ulaşmıştır.

*Bir de çalışıyor göründüğü halde bir türlü iş başında olmayan 2 milyon 574 bin yurttaşımız var bu rakamlara göre. Bu işbaşı yapmayanları da dahil edersek işsiz sayısı 13 milyona ulaşmaktadır. Yani 13 milyon vatandaşımızın iş, gücü yoktur.

“ÇOK AÇIK SÖYLÜYORUM, BU TEFECİ FAİZİDİR”

Türk Lirası'nın satın alma gücündeki düşüşün vatandaşları “perişan” ettiğini söyleyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü;

*2 yıl önce bu ucube rejimin kibirli başı millete, '24 Haziran'da bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra şu faizle, dolarla, şunla, bunla nasıl uğraşılır görün' dedi mi? Dedi. Millet yetkiyi verdi de ne oldu?

*Saray sosyetesi, Saraylarında ağırladıkları faiz baronlarını, faiz lobilerini; dolarla, avroyla garanti verdikleri yandaş müteahhitleri abat etti, milletse perişan oldu. Son dış borçlanma ihalesi, gelinen noktayı açık açık ortaya koyuyor.

*Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizinin eksi (-) olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise binde 7 olduğu, birkaç yıl önce ekonomisi iflas noktasına gelen Yunanistan'ın bile sıfıra yakın faizle, hem de 10 yıl vadeyle borçlandığı bu dönemde bu hükümet 5 yıl vadeye yüzde 6,4 faiz vererek borçlanabildi.

*Çok açık söylüyorum bu tefeci faizidir. Bu olağanüstü yüksek faiz bir felakettir. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumuzu ipotek altına almaktadır.

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