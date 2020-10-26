Öztrak: Türkiye artık ekmek bulamıyorlarsa keyif çayı içsinler dönemine girdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. Doların 8 lirayı aşmasına değinen Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

*Daha birkaç gün önce getirdikleri Orta Vadeli Program'da (OVP) ortalama dolar kurunun 2020 yılında 6 lira 91 kuruş olması ön görülmüştü. Yine bu kura dayanarak milli gelirimizin de bu yıl sonunda 702 milyar dolar olacağı tahmin edilmişti.

*Bugün dolar 8 lirayı aştı Euro ise 10 liraya koşuyor. OVP'ye göre dolar kuru 2023'de 8 lira 2 kuruş olacaktı, bugün dolar kuru 8 lira 5 kuruşun üzerinde hem de gösterge Devlet Tahmini Faiz'inin yüzde 14'ü aşmasına rağmen.

*Faiz artıyor kur da başını alıp gidiyor, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Sosyal medyadan kendi kendini alkışlayan sosyete damadın bundan haberi var mı? Belli ki yok. Zaten açıklamıştı, dolar kuruna bakmayacaktı.

*2020'de OVP kur tahminin tutması için yılın son aylarında doların ortalama 7 lira 34 kuruşa düşmesi gerekiyor bunun tabi olması mümkün değil. Bu yıl milli gelirimizin bu durumda OVP'de yazıldığı gibi 702 milyar doların üstünde olması da artık mümkün değil.

*Şimdi soruyorum; Nereden nereye? 2013'te 1 trilyon dolara yaklaşan milli gelirden 2020'de 600 milyar dolara düşen milli gelire. İşte geldiğimiz yer bu.

“BÜTÜN VERDİĞİNİZ BU HORMONLARDAN GERİ ADIM ATTINIZ”

Küresel tahminlere göre 2021 yılında artık en büyük 20 ekonomi liginden Türkiye'nin düşeceğini söyleyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü;

*İlk 20'deki yerimizi nüfusu neredeyse bizim dörtte birimiz olan Tayland'a bırakıyoruz. 2014'de düğmesine basılan tek adam rejimi projesinin milletimize ağır maliyeti her gün biraz daha görünür hale gelirken sosyete damat çıkıyor verdikleri kredilerle hormonlaşmış bir dönemin, ama sürdürülmesi mümkün olmayan bir dönemin göstergelerine bakıp ‘veriler ekonomimizin büyüme politikasına girdiğini gösteriyor’ diyor.

*Bütün verdiğiniz bu hormonlardan geri adım attınız. Hukuk ve adalet yoksa kimsenin canının malının güvencesi de yoktur. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım yoktur. Yatırım yoksa iş yoktur, aş yoktur.

“BUGÜN ÜLKENİN HER YERİNDEN FERYATLAR YÜKSELİYOR”

Türkiye'nin her yerinden esnafın mağdur olduğunu ve bu mağduriyeti dile getirmek istediklerini belirten Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün ülkenin her yerinden feryatlar yükseliyor. Ardahan'da bir çiftçimiz bağırıyor, ‘Devlet gelsin, biz ineklerimizi teslim edelim olsun bitsin. Onları da yesinler doymuyorlar çünkü bir canımız kaldı verecek' diyor. Antalya'da bir vatandaşımız sokak röportajına katılıyor ekonomideki hataları ve Saray hükümetini eleştiriyor, bunun üzerine evini polis basıyor.

*Artık insanların konuşmasından, dertlerini anlatmasından da korkuyorlar ama millet kokmuyor canına tak etti susmuyor. Bir esnaf Denizli'de Vali'ye, ‘canıma tak etti gebermek istiyorum' diye bağırıyor.

*Dün de Malatya'da Servis ve Minibüsçüler Esnafı Erdoğan'a çektikleri sıkıntıları anlattı. Erdoğan önce, ‘Tamam, dediklerine kabul' dedi biz de şaşırdık galiba vatandaş karşısında ilk defa nedamet getiriyor zannettik ama esnaf, ‘10 aydır işsiz, eve ekmek götüremiyoruz' deyince sarayın o meşhur kibri geri döndü. ‘Bu çok abartılı' deyip vatandaşı susturdu.

*Esnafa bir çay torbası verip, ‘bu keyif çayı iç bunu derdini unut' dedi. Bütün bunları Malatya'daki Oda Başkanı hesabından yayınladı.

“HİÇBİR YÖNETİM MİLLETİN İSTEKLERİ KARŞISINDA BU KADAR ÇARESİZ KALMAMIŞTI”

*Anlaşılan Türkiye artık ekmek bulamıyorlarsa keyif çayı içsinler dönemine girdi. Okul servisi deyip geçmeyin bu sorun ülke genelinde 200 bin esnafı ve bu serviste çalışan 400 bin kişiyi ilgilendiriyor.

*Bu insanlar 6 aydır mağdur. Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu servisçi esnafının sorunlarını ve çözümlerini defalarca gündeme getirdi ama hükümetin aldırdığı yok varsa borç yoksa faiz ama bu milletin derdine derman olmuyor.

*Esnafa sizin kararlarınız nedeniyle mahrum kaldığı geliri ödeyin, sigortasını vergisini ödeyin. Bu güne kadar hiçbir yönetim milletin istekleri karşısında bu kadar çaresiz kalmamıştı. Bunların millet için yapacak tek bir hayırlı işi kalmamıştır.

*Milletimiz de bunları görmekte, notlarını vermektedir. Sabırsızlıkla bekledikleri sandıkta biletlerini kesecek evlerine gönderecektir. İşte bunu gördükleri için artık varsa yoksa yandaşlarına çalışıyorlar. Millete veriyorlar talkını yandaşları yutuyor salkımı. Bunun son örnegini TBMM'ye gelen yasa teklifinde görüyoruz.

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