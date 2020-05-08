Öztrak’tan önemli açıklamalar….

Öztrak’ın açıklamasından satır başları şöyle:

* Bakanlar Kurulu hafta içinde salgından çıkışa dair bir plan açıkladı. Türkiye hala hasta sayısı en yüksek dünyadaki 9’uncu ülke durumunda. Buna rağmen sağlık çalışanlarının fedakar gayreti sayesinde salgının kontrol edilmesi ve hastaların tedavisinde belirli bir aşamaya geldik.

* Tabii bunda toplumumuzun kurallara uymak konusundaki özen ve dikkatinin de çok büyük katkısı oldu.

* Bilim Kurulu çıkış stratejisi artık sektör bazında, hatta il bazında belirlemelidir. Ancak son gelen verilere göre bu konuda bir başıbozukluk var. Sağlık Bakanlığı, liglerin 12 Haziran’da yeniden başlaması konusunda bakanlığın ya da Bilim Kurulu’nun herhangi bir önerisi ya da katkısı olmadığını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kendi özgür iradesi ile ligleri başlatma kararı alıyormuş. TFF, devlet içinde devlet de bizim mi haberimiz yok?

* Eğer salgından çıkış böyle yönetilecekse , isteyen istediği gibi özgür iradesiyle hareket edecekse bu Bilim Kurulu neden var? Sağlık Bakanlığı neden var?