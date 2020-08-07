Pandemi nedeniyle grip aşısı bulmakta ciddi sorunlar yaşanabilir

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsün etkisi eylül ayından itibaren mevsimsel grip hastalığı ile birlikte daha da zor geçecek.

Sözcü’ye önemli açıklamalarda bulunan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, dünyada pandemi nedeniyle ciddi anlamda grip aşısına ihtiyaç olacağını, Türkiye’de de grip aşısı sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekti.

“NORMALİN ÜZERİNDE İHTİYAÇ DUYULACAK”

Dolar ve eurodaki artışın yerli ilaç sektöründe pek bir sıkıntıya yol açabileceğini tahmin etmediğini ifade eden Şahin, şunları söyledi;

*Yurt dışı ürünlerde sıkıntı olabilir. Burada en büyük sıkıntıyı sanki grip aşısında yaşayacağız gibi. Grip aşıları her yıl ağustos ayında üretiliyor.

Dünyada bunu üreten sadece bir kaç firma var. Türkiye’ye ise bunu tek bir firma getirmekte. Bu firma geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ihtiyacının altında grip aşısı getirdi.

*Bunun sıkıntısını da eczaneler ve vatandaşlarımız yaşamıştı. Bu yıl bir de salgın olunca normalin üzerinde bir grip aşısı talebi oluşacağı öngörülmekte.

*Firma ile yaptığımız ikili görüşmelerde yeterli grip aşısı getirip getirmeyeceği tam olarak belli değil. Firma şuanda muhtemelen Sağlık Bakanlığı ile fiyat konusunda görüşme yapıyordur.

FİYAT 72,64 TL’YE ÇIKMIŞTI

Aşı firmasının devlet ile yaptığı zam anlaşmasına göre adet artışına gittiğini söyleyen Şahin, “Atıyorum, yüzde 20 zam yapılırsa 5 milyon kutu, yüzde 40 zam yapılırsa 6 milyon kutu aşı getiririm diyor firma. Bu miktar tamamen yapılan fiyat anlaşmasına bağlı. Daha önce 39,32 TL olan aşının fiyatı geçtiğimiz yıl eylül ayında 72,64 TL’ye çıkmıştı. Bu yıl da ağustos-eylül gibi muhtemelen zam olur. Firmada ondan sonra aşıyı Türkiye’ye getirmeye başlar” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN SENE YAŞADIK BU YIL DA YAŞAYABİLİRİZ”

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti;

*Geçtiğimiz yıl grip aşısında sıkıntı yaşadık. Bu yıl da corona virüsü salgını nedeniyle gribe yakalanmamak için aşılamanın talebinin daha da artacağını düşünüyoruz.

*Firma genel anlamda geçen yıl gönderdiği adetleri bu yıl da yollamayı düşünüyor. Bunu tek seferde yollamıyor. Atıyorum, bir ay 1 milyon, diğer ay yine 1 milyon böyle böyle pay ederek gönderiyor.

*Bunun nedeni diğer ülkelere de göndermesi. Diğer firmalar ise Türkiye’nin verdiği fiyatı beğenmediği için çalışmıyorlar.

“ÜRETİLMESİ ZOR OLAN BİR AŞI DEĞİL”

*Grip aşısı bakıldığında üretilmesi zor olan bir aşı değil. Bununla alakalı olarak Türkiye’de yatırım yapılarak üretimi mümkün. Türkiye’de 1950`de grip aşısı üretilmeye başlandı ancak daha sonraki yıllarda ise buna son verildi.

İLGİLİ HABER SÖZCÜ, pandemi hastanelerini dolaştı! İşte coronada son durum...