Parmak hesabıyla kan kusturuyorlar

Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) en son Ülke TV'de ölüm tehditleri yağdıran Sevda Noyan'a ses çıkarmaması tepkilere yol açtı… RTÜK'ün eski üyesi ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ‘'RTÜK, parmak hesabı ile yayıncılara kan kusturuyor'' dedi.

RTÜK'te AKP ve MHP çoğunluğu ellerinde bulunduran üyelerin, en küçük bir eleştiriye dahi tahammülleri olmadığını savunan Öztunç, ‘'Bu kurul artık zıvanadan çıkmış durumda'' dedi.

‘'Yandaşlara ceza yok, en ufak eleştiriye var. Dertleri her şey toz pembe göstermek'' diyen Öztunç RTÜK'ü şöyle eleştirdi:

YÜZDE 5'E ÇIKARDILAR

‘'RTÜK eskiden de kötü durumdaydı ama son Başkan Ebubekir Şahin ile birlikte iyice zıvanadan çıktı. Geçmiş başkanlar da AKP'nin dediğini yapıyordu ancak arada bir açıp kanuna bakıyorlardı. Şahin ise kanuna gözlerini tamamen kapatıp, sadece birebir iktidarın ağzına bakıyor.

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Kendisi RTÜK'ün gelmiş geçmiş en militan başkanı haline gelmiştir. RTÜK'te kurulan koalisyon ile gözlerini yasalara kapatarak, Meclis'teki gibi ellerini kaldırıp indiriyorlar. Bu durum gittikçe de perçinleniyor. Sadece birilerine bakılarak kararlar veriliyor.

Bu gerginlik politikasını medyayı tamamen bitirmek üzerine kuruyorlar. Yandaşlara ceza yok ama ufacık eleştiri getirene en ağır cezaları veriyorlar. RTÜK, televizyon kuruluşlarına ceza verirken bir önceki ayın reklam gelirinin yüzde 1 ile yüzde 5'i arasında ceza kesebiliyor.

Bu ceza şimdiye kadar fiilen yüzde 1 olarak uygulanırdı. Şimdi en üst seviyeden ceza yağdırıyorlar. RTÜK ilkeleri yerine getirmiyor.''

Portakal, mülkünü drone ile çekenlerden şikayetçi oldu

Yandaş haber siteleri ve gazeteler önceki gün FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal için “Fatih Portakal kaçakçı çıktı” manşetini attı. Portakal'ın, İzmir Seferihisar'daki arazisinin drone ile çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.

Yapılan incelemede kaçak yapıya rastlanmadı. Fatih Portakal ise mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Önce “Geldiğimiz nokta şu: Yandaş medya bugün 40 m2 lik park yerinin yıkılacağını duyurdu.

”Rapora ulaştık” deniyorsa ”sızdırılmış” demektir. Biz istedik alamadık! İncelemeyi yapanlar bile şaşkındır herhalde” tweeti atan Portakal ardından şu mesajı paylaştı: “Evimin üstünde dikizlemekten Emniyet'e şikayetimizi yaptık. Bir hukuki süreç de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için olacak.”