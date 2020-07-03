Patlamanın olduğu fabrika için ‘Avrupa’nın en güvenlisi’ demişti!

En az 4 kişinin yaşamını yitirdiği Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi’ndeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında geçtiğimiz yıllarda da 3 kişinin ölümüne neden olan 3 ayrı patlamanın gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

Bir aile şirketine ait olan fabrikanın aynı aileden 4 ortağı bulunuyor. Fabrikanın ortaklarından olan Yaşar Coşkun ise aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı. Yaşar Coşkun’un 2019 yılında gerçekleştirdiği bir röportajda, 2009 yılında iki ve 2011 yılında 3 kişinin ölümüne sebep olan fabrikayla ilgili ‘Avrupa'nın en güvenli havai fişek fabrikası’ dediği ortaya çıktı.

Bizimsakarya.com.tr’ye 2019 yılında röportaj veren Coşkun, şu açıklamalarda bulunmuş:

* 2007 yılında Hendek Yukarıçalıca Köyü'nde, Avrupa'nın en güvenli ve en büyük havai fişek fabrikasını yaptık. Yaklaşık 250 dönüm üzerine kurulu bu fabrika…

* 250'ye yakın işçi çalıştırıyoruz, yüzde 80'i bayan. Havai fişek yapan Türkiye'de 2 firma var. Birisi amcam, birisi biziz.

* Çin, havai fişeği 550 sene önce bulmuş. Aslında bulanlar da Çinliler değil, Çin'deki Türkler. Senede en az 1 kere Çin'e gidiyorum.

* Çin'de Liuyang diye bir şehir var, Sakarya kadar, orada bin tanenin üzerinde havai fişek fabrikası var. İşleri havai fişek üretmek ve o şehrin havai fişek ihracatı 2 milyar dolar. Dünyanın her yerine onlar satıyor. Bizim ihracatımız o yüzden çok yeterli değil. Orada fiyatlar da çok uygun.

* Biz, hammaddeyi zaten Çin'den alıyoruz, Türkiye'de üretilmiyor. Çin'den getirip burada yapıyoruz. Çin'den Çinli teknisyen de getirdik, en iyisini onlar yaptığı için. Bu şekilde devam ediyoruz.

* Türkiye'deki destekler biraz farklı. Çin'de ihracat yapılması için büyük destekler var. Biz, maalesef Türkiye'de bu destekleri göremiyoruz. Bir de Çin kendi iç piyasasına daha ucuza mal satıyor, dışarıya pahalı… Bizde tam tersi… Çin'de devletin teşvikleri çok…