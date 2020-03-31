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Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları kapandı mı?

Corona virüsü önlemleri sebebiyle birçok değişikliğe gidildi. Alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar semt pazarlarının kurulup kurulmayacağını araştırıyor. Peki pazarlar kurulacak mı?

10:45 -
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Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları kapandı mı?

Semt pazarları gündelik alışverişlerte önemli bir rol alıyor. Pazar alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar pazarların kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Pazarlar kurulacak ancak sadece zaruri ihtiyaçlar satılacak.

PAZARLAR KURULACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

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