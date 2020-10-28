Peyami Safa’nın Atatürk’e övgüsünü abartı saydılar

Öğrencilere yazıdan bir paragraf verilerek, “Abartma ve duygu belirten ifadelerin geçtiği cümleleri ‘Atatürkümüz' metninden bularak yazınız” denildi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, Safa'nın Atatürk'ün yokluğunu ağıt şeklinde ifade ettiğini söyledi. Ders kitabını hazırlayanların art niyetli olduğunu savunan Balık, şunları ifade etti:

“Ders kitabındaki metinleri hazırlayanlar art niyetli bakışla hareket ediyor. Bilhassa son zamanlarda gerçek amaçlarını gizleyerek, cümle içinde zihin altına mesaj vermeye çalışıyorlar. ‘Bunların hepsi abartılı, ne gerek var buna' gibi mesaj veriyorlar. Atatürk sevgisi abartı değildir. Peyami Safa da hislerini yazmıştır.”

YEDİNCİ SINIF TÜRKÇE KİTABINDA SKANDAL

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki ders kitabı komisyonlarının iktidar yanlısı Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenlerden oluştuğunu anlatan Balık, şöyle devam etti: “Onların kindar ve dindar gençlik yetiştirme hedeflerine ulaşabilmek işin Atatürk'ü zihinlerde sıradanlaştırma düşüncesi burada da hakim.”

PEYAMi SAFA KiMDiR?

1899-1961

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ön plana çıkmış Türk yazar ve gazetecidir. Eserlerine Atatürk sevgisini yansıtmıştır.