Pınar Gültekin’in ailesi ‘deliller karatıldı’ diyerek Yargıtay’a başvurdu

Hunharca cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in ailesi avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'nın suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini belirterek şikayetçi olmuştu. Pınar Gültekin cinayetini soruşturan Muğla Cumhuriyet Savcılığı şüpheliler hakkında 2 Ekim’de ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine karar vermişti.

Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kesin kararı Adalet Bakanlığı’nca kanun yarına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

HUNHARCA CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEMİŞ OLAMAZ

Avukat Dr. Rezan Epözdemir yaptığı başvuruda Pınar Gültekin’in 16 Temmuz'da sanık Cemal Metin avcı tarafından canavarca hisle eziyet çektirilerek ve tasarlamak suretiyle katledildiğini belirterek, genç kadının kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra ormanlık alanda bir varilin içinde cesedi yakılmış ve üzerine beton dökülmek suretiyle dereye bırakılmış halde bulunduğunu belirtti.

Dilekçede, Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i tek başına öldürmesi cesedi ve delilleri tek başına yok etmesi ve gizlemesi hayatın olağan akışına mantık ve fizik kurallarına aykırı olduğu belirtildi. Savcılık açtığı ek soruşturma ile sanığın kardeşi Mertcan Avcı’yı suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçlarından tutukladığının hatırlatıldığı dilekçede, Ayten ve Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan'ın da suç delillerini kararttığı belirtildi.

TEK BAŞINA VARİLE KOYAMAZ

Dilekçede 1.83 santim boyundaki Pınar Gültekin'i Cemal Metin Avcı'nın tek başına varile koyamayacağı ileri sürülerek, sanığın cesedi cenin pozisyonunda varile koyduktan bir süre sonra varili palet yardımıyla araca yüklediği esnada kalekim döktüğünü söylediği hatırlatıldı.

AİLENİN KULLANDIKLARI ARAÇLAR MOBESE KAMERASINDA

Kalekim yüklenen varili araca sanığın tek başına yüklemesi ve dereye atması imkansız olduğunun belirtildiği dilekçede, sanığın anne babasının kullandığı aynı marka, aynı model ve aynı renkli araçların cinayetin işlendiği zaman diliminde cesedin bağ evinde bulunduğu süreçte cinayet mahali olan bağ evi yolunu görüntüleyen MOBESE kameralarında göründüğü belirtildi.

AİLE ÜYELERİ ARASINDA CİNAYET GÜNÜ YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Dilekçede, sanık Cemal Metin Avcı'nın cinayet günü babası Selim Avcı ile 12.54, 13.39, 15.13 ve 17.34’te telefon görüşmeleri yaptığı, annesi Ayten Avcı ile 10.52, 12.54 ve 15.13’te aradığı, annenin de sanığı saat 19.40’ta aradığı belirtilirken Şükrü Gökhan Orhan'ın baz kaydının ise cinayet mahaline yakın bir yerden alındığı belirtildi.

İTİRAFTAN ÖNCE EVDE TEMİZLİK

Dilekçede, Cemal Metin Avcı'nın cinayeti itiraf etmeden ve bağ evinde işlemediğini söylemeden önce saat 22.35 sıralarında şüphelilerin bağ evine gitmelerinin akıllarda soru işaret bıraktığı yer aldı. Cemal Metin Avcı'nın gözaltına alınması üzerine diğer şüphelilerin paniklediğinin yer aldığı dilekçede suç delillerini yok etmek gizleme ve değiştirmek amaçlı bağ evinde geniş bir temizlik yaptıkları iddia edildi.

OLAY YERİNDEN ALINAN DNA’DA ANNE OĞUL İLİŞKİSİ

Olay yerinden alınan DNA örneklerinde 4 erkek ve bir kadının bulunduğu adli tıp tarafından tespit edildiğinin belirtildiği dilekçede, kadın ve erkek arasında anne-oğlu ilişkisi bulunduğunun da belirlendiği ifade edildi.