Polis sahte kolonya için girdi, sahte reçel ve salça bile çıktı!

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bir adreste sahte kolonya üretildiği bilgisini alan ekipler araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda bilginin doğru olduğu anlaşıldı.

SAĞLIKSIZ ORTAMDA REÇEL VE SALÇA

Polis belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen adresteki 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresten çıkanlar polisleri bile şaşırttı. Ekipler; adreste yapılan aramalarda, sahte deterjan, çamaşır suyu, kolonya ele geçirdi. Ancak aramalarda; şüphelilerin, sağlıksız bir ortamda salça ve reçel üreterek, şişelere doldurduğu da belirledi.

SAHTE ETİKET

İnsanların sağlığını hiçe sayarak farklı firmalara ait sahte etiketler kullanılan şişelere doldurulan salça ve reçel kavanozlarının kolilendiği ve piyasaya sürülmek için hazırlandığı anlaşıldı.

SAHTE KOLONYA ŞİŞESİ

Polis; şüphelilerin etil alkol ve parfüm kullanarak ürettikleri kolonyaları da ünlü bir firmaya ait şişelere doldurduğu anlaşıldı. Operasyonda çok sayıda şişe ele ele geçirilirken çalışmanın sürdüğü belirtildi.