Prof. Dr. Ahmet Saltık’a ölüm tehdidi!

Corona virüsü mücadelesinde akıl ve bilimin herkesin ve her şeyin üzerinde olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, “3-4 hafta Cumartesi-Pazar arka arkaya halkı corona virüsüne karşı evlerinden çıkarmadan tarayın” açıklamasında bulunmuştu.

KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Saltık, ayrcıa salgına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

* Geçene sene bir ayda 35 bin kişi öldüyse bu yıl 37 bin ölüm olduysa, 2 bin fazlalık varsa, siz de koronavirüs ölümlerini bin kişi dediyseniz bu bin ölüm nereden geldi? Bu fazladan ölümlerin nedeni ne? Nerede öldü bu insanlar?

* İdlib'deki çatışmalarda mı şehit oldu haberimiz yok? Bu ölenlerin yaşı, cinsiyeti nedir? 20-30 yaşında Mehmetçik değilse; kadınsa, çocuksa, yaşlıysa, İdlib'de değilse koronavirüsten öldü demektir

Saltık’ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada karalama kampanyası başladı. Yüzlerce sahte hesap Saltık’a karşı hakaret ve küfür dolu paylaşımlar yaparken, bazı hesaplar ölüm tehdidinde bulundu.

“BİLİMSELLİKTEN UZAK ÇEVRELER BİLİM İNSANINA SALDIRMAKTADIR”

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

* Bilim denilince sadece kendi gördüğü ya da kendine denileni aktarma zanneden bazı çevreler,sayın Saltık'ın bir bilim adamı kimliği ve sorumluluğu içinde sorulmayan soruları ve de dikkat edilmesi gerekenleri söylemesi ile kendi sözlerinden başka hiç bir başka görüşe kulak vermeyen ‘sabit fikirli‘ kişilerin saldırılarına maruz kalmıştır.

* O kadar ileri gitmişlerdir ki; hocamıza ölüm tehditleri savunmaktan dahi çekinmemişlerdir. Tüm dünyanın salgına karşı yapılacak aşı için bilim adamlarını seferber ettiği şu günlerde ne yazık ki bilimselllkten uzak bilinen yönlendirilmiş çevreler ülkemizin alanında öncü bilim insanına saldırmaktadır.

* Herkes bilmelidir ki; bizler tam bağımsız ve her alanda gelişmiş bir ülke olmanın tek çaresinin çağdaş, müsbet ilimden asla vazgeçmemek olduğunun bilincindeyiz.

* Tüm geriliğin ve geri kalmışlıktan kurtuluşun tek çözüm yolunun bilim olduğunun farkında olarak Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın yalnız olmadığını ve bilimsel yolda atacağı ve yapacağı her adımda EĞİTİM İŞ SENDİKASI olarak yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Atatürk şu sözünü tüm karanlık zihinlere bir kez daha hatırlatmakta fayda var: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Bilimi öne alışı, alanında yaptığı çalışmaları ve yıllardır halkımıza yaptığı mesleki hizmeti ile her türlü takdir ve saygıyı fazlasıyla hak eden, Prof.Dr.Ahmet Saltık aynı zamanda çağdaş bililimsel, parasız,ulusal,karma eğitiminde savunucularından biridir.

* Cumhuriyet savcılarını, sürecin takipçisi olmaya, tehdit edenleri adalet önünde hesap verdirtmeye, anayasal can güvenliğinin temini için asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

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AHMET SALTIK KİMDİR?

1953'te Elazığ'da doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep'te okudu, Van Lisesini 1971'de, (birincilikle) bitirdi. 1971 yılında NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere'de dil eğitimi aldı. Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi'nde staj yaptı.

1977'de İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzman doktor (Halk Sağlığı Uzmanı) oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı.

1982'de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1981-88 arasında Elazığ'da muayenehane hekimliği, işyeri hekimlikleri (Çimento, kağıt fabrikaları) yaptı; Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğünü yürüttü.

Yerel Fırat Gazetesi'nde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1986'da ABD Texas School of Public Health'te eğitim aldı. 1988'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu.

9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996'da profesör oldu. 4 yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). 2004'ten bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.