Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Akdeniz’deki depremler için tsunami uyarısı!

AFAD’ın verilerine göre, Akdeniz’deki Girit Adası yakınlarında saat 02.22’de 5.6, 03.02’de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Aralarında büyüklükleri 4’ü bulan çok sayıda artçı depremde meydana geldi.

“AKDENİZ’DEKİ BU DEPREMLER UZUN SÜREBİLİR”

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Arnavutluk’ta, geçen yılın sonlarında meydana gelen depremin ardından Girit Adası’nda sayıları ve büyüklükleri giderek artan depremler gözlemlendiğini belirterek şunları söyledi:

* Geçen haftalarda 6.4’lük bir ana şok yaşandı ve 5’e varan artçılar oldu.

* Bu aralar olan depremler de o tarafa çok yakın.

* Büyük olasılıklar oradaki fayda kollar şeklinde kırılmalar yaşanıyor.

* Çünkü Helenik dalma batma zonu derinde tek bir yapı ama yukarı, deniz tabanına çıktıkça doğru çok sayıda fay koluna ayrılarak yüzeyliyor.

* Akdeniz’deki bu depremler uzun sürebilir.

* Geçmişte büyüklüğü 8’e varan depremler üreten bu fay birçok tsunamiye de sebep oldu.

“TSUNAMİYE SEBEP OLABİLİR”

Sözbilir, söz konusu depremlerin ileride 7’yi geçen sarsıntılara neden olma ihtimali doğurduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Bunu önceden bilmek olanaksız. Ancak bu fay geçmişte bu tür depremleri yaratmış.

* Akdeniz’de, bu fayın daha kuzeydeki faylarla bağlantısı olan Kuzey Anadolu Fayı’nın en batıdaki ucu, yani Çanakkale taraflarında, ya da daha güneyde İskenderun ve Kıbrıs tarafında tetiklemeler yaratabilir.

* Bu bölgelerde de tsunamiye sebep olabilir.

* Girit tarafındaki depremlerin büyüklüğü 7.5’i bulursa, Akdeniz kıyılarımızda tsunami tehlikesi oluşmaya başlar. DHA