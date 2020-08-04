Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hattına 31 Temmuz’da dikkat çekmişti

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.37’de, merkez üssü Malatya’nın Pötürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.16 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

“BU FAY UZUN ZAMANDIR ENERJİ BİRİKTİRİYOR”

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür 31 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki Malatya Fayı'na dikkat çekmişti. Görür, şu ifadeleri kullanmıştı:

*Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF İLE İLGİLİ DEĞİL. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler