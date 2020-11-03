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Prof. Naci Görür: Bu fayların yakınındaki jeotermal kuyuların sıcaklık ve debilerinde farklılık var

Prof. Dr. Naci Görür "Kuşadası Körfezinde D-B uzanımlı normal fayda oluşan 6.9 büyüklüğündeki deprem çok büyük ihtimalle İzmir Yarımadasında KD-GB uzanımlı faylara (ör: Gülbahçe, Seferihisar ve Tuzla) stres transfer ederek bu fayları yüklemiş olabilir. Bölgeden aldığım haberlere göre bu fayların yakındaki jeotermal kuyularının sıcaklık ve debilerinde farklılık var" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:33, 03/11/2020
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Prof. Naci Görür: Bu fayların yakınındaki jeotermal kuyuların sıcaklık ve debilerinde farklılık var

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından İzmir depremiyle ilgili yeni paylaşım yaptı.

“BÖLGEDEN ALDIĞIM HABERLERE GÖRE…”

Naci Görür, paylaşımlarında şunları belirtti:

* En son tweetlerimde İzmir depremi ile yazdıklarımın yeterince anlaşılmamış olduğunu düşünerek tekrar yazmıştım. Çünkü çeşitli tv konuşmalarında kimi genç meslektaşlarım beni eleştirmişlerdi.

* Söylediğim basitçe şuydu: Kuşadası Körfezinde D-B uzanımlı normal fayda oluşan 6.9 büyüklüğündeki deprem çok büyük ihtimalle İzmir Yarımadasında KD-GB uzanımlı faylara (ör: Gülbahçe, Seferihisar ve Tuzla) stres transfer ederek bu fayları yüklemiş olabilir.

* Bölgeden aldığım haberlere göre bu fayların yakındaki jeotermal kuyularının sıcaklık ve debilerinde farklılık var. Bu da etkileşimin bir kanıtı olarak görülebilir.

* Bu gelişimi bu faylar üzerinde değerli çalışmalar yürüten Prof. Dr. Hasan Sözbilir'de doğruladı. Konuyu doğru izleyebilesiniz diye size yazıyorum.

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Yayınlanma Tarihi:23:30,
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