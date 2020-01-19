Rahşan Ecevit kimdir? İşte Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in hayat hikayesi…

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit 17 Ocak 2020’de hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit, 1946’da Bülent Ecevit ile evlenmiştir. Rahşan Ecevit siyasi kimliğinin yanında ressam ve yazardır.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.1946'da Bülent Ecevit ile evlenmiştir.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de 97 yaşında bir süredir tedavi gördüğü GATA'da yaşama gözlerini yumdu.

RAHŞAN ECEVİT'İN SİYASİ HAYATI

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.