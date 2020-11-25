Reform geliyor dediler, Kanal İstanbul planları geldi

İstanbul Başakşehir Hoşdere mevkiinde 322 hektarlık alan İstanbul Valiliği'nin 2012 tarihli oluru ile toplu konut alanı ilan edilmişti. Aynı yıl Hoşdere Toplu Konut alanı imar planları onaylandı. Projenin 1.etabı yaklaşık 1 milyon 620 bin metrekarelik alanı, 2. etabı da yaklaşık 1 milyon 490 bin metrekarelik alanı kapsıyordu.

Çevresindeki sanayi ve lojistik alan fonksiyonları nedeniyle yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulduğu gerekçesi ile bölge düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlandı. Toplu konut projesinin 2. etabının imar planı değişiklikleri, 13 Mayıs 2020 tarihinde onaylanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Plana askı sürecinde itirazlar geldi.

Bakanlık, askı sürecinde gelen itirazlar doğrultusunda 108, 155 ve 1875 sayılı parselleri planlama alanının dışına çıkardı. Planlama alanının büyüklüğü 1 milyon 364 bin 836 metrekareye indi. Plan değişikliği ile toplu konut alanındaki konut, ticaret, eğitim, sağlık, spor, sosyal tesis, park, ibadet alanı, otopark ve yolların kaplayacağı alanın dağılımı yeniden yapıldı. Yapılan son plan değişikliği, 25 Kasım 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar askıya çıkarıldı.

“HİÇBİR GÜNDEM KANAL İSTANBUL'U DURDURAMIYOR”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak “Yenişehir”in komşuluğunda bulunan toplu konut projesi için yapılan plan değişikliğine tepki gösterdi. Ataman “Kanal İstanbul imar planları etaplar halinde jet hızı ile geçmeye devam ediyor. Pandemi, deprem, hiçbir gündem Kanal İstanbul'u durduramıyor. Ekonomide reform diye anladıkları herhalde Kanal İstanbul projesi. Ekonomide hukukta reform geliyor dediler, gele gele Kanal İstanbul imar planları geldi” dedi.

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