Rize’de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu

Olay, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Tulumpınar köyünde meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan bir Kur'an kursunda okuyan öğrenciler piknik için köye gitti.

Piknik esnasında Şanlıurfalı 11 yaşındaki kurs öğrencisi İmam Can Kaya'nın orada olmadığı görüldü. Etrafa bakınan kurs hocaları Kaya'yı göremeyince hemen jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen sivil ve askeri arama-kurtarma ekipleri gece 00.00’a kadar bir bulguya rastlayamadı.

YÜRÜRKEN GÖRDÜLER

Sabahın ilk saatlerinde arama çalışmalarına devam etmek için ilçe merkezinde toplanan ekipler yola çıktı. İlçe merkezinden 12 km uzaklıktaki Tulumpınar köyüne hareket halinde olan ekipler yolda bir çocuğun kendilerine doğru yürüdüğünü görünce durdu. Dün kaybolan ve 18.00'dan beri aranan İmam Can Kaya olduğu anlaşılan çocuk ekipler tarafından İkizdere Devlet Hastanesine getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Burada ilk kontrolleri yapılan Kaya'nın düşme sonucu açıldığı düşünülen yarası sarıldıktan sonra Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İmam Can Kaya görevlilere piknik esnasında dolaşırken düşüp bayıldığını, uyandığı zaman gece saatleri olduğunu ve ilçe merkezine doğru yürümeye başladığını, bu esnada görevliler tarafından bulunduğunu anlattı.

YÜKSEKTEN DÜŞMÜŞ

Sabahın ilk ışıklarıyla bulunan İmam Can Kaya'nın babası Fevzi Kaya da oğlunun kaybolduğu haberini alınca yaşadığı Kayseri'den sabahın ilk saatlerinde Rize'ye geldi. Geldiği anda çocuğunun bulunduğunu öğrenen Kaya, mutluluğunu “Yüksekten düşmüş bayılmış. Uyandığında gece olmuş. Aynı yerde yatmış sabaha kadar, hiçbir yere gitmemiş. Jandarma da onu görünce şefkatle karşılamış” dedi. (İHA)