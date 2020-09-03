RTÜK’ten AKİT TV ve Netflix kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde devlet erkânının Anıtkabir ziyaretini, canlı yayında ‘Anırkabir’ KJ’siyle veren AKİT TV hakkında inceleme başlatmıştı. RTÜK’ün Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığı söylemleriyle dikkati çeken AKİT TV’ye para cezası verildiği öğrenildi.

RTÜK, Netflix’te 9 Eylül’de yayınlanacak ve çocuk istismarı içerdiği iddiasıyla eleştirilen Minnoşlar filmiyle ilgili olarak da kararını açıkladı. Kararda “Filmin katalogdan çıkarılması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

BAKANLIK YAYINLANMAMASI İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Netflix’in bir süredir gündemden düşmeyen yeni filmi Cuties (Minnoşlar) dizisi henüz yayınlanmadan tartışmalara konu olmuştu. Netflix, söz konusu diziyi duyururken “Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk” cümlesini kullanmıştı. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş ve dizinin yayınlanmasının engellenmesi için girişimlere başlamıştı.