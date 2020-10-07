Halk TV’ye bir ceza daha

Haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüşen Üst Kurul, Halk TV’de Azerbaycan konusunun işlendiği ‘İki Bakış İki Yorum’ programı ile ilgili raporu da ele aldı.

Programa katılan gazeteci Levent Gültekin’in Azerbaycan’a yönelik ifadelerini değerlendiren Üst Kurul, yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine vardı.

RTÜK, ilgili kanundaki, ‘İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

RTÜK kararıyla daha önce Halk TV ekranı 5 gün karartılmıştı. DHA

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