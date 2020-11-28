Ruanda Türkiye’den şeffaflık istedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu’nda görüşülen Türkiye ve Ruanda arasında yatırımların karşılıklı olarak teşvikini hedefleyen anlaşmaya “Şeffalık” şartı damgasını vurdu.

Ruanda anlaşmaya imza atmak için ikili ilişkilerinde ‘Şeffaflık' şartını koydu. Tutsilere yapılan‘soykırımla gündeme gelen Ruanda, rüşvetle mücadele ve hukukun üstünlüğü konularında da son sıralarda bulunuyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Ruanda ile yapılan anlaşma ele alındı.. Ancak Ruanda anlaşmaya bir madde ekletip ‘Şeffaflık' şartını koyduğu belirlendi. SÖZCÜ'ye konuşan komisyon üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer şunları söyledi:

‘'Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele konusunda olumsuz bir algısı var. Ruanda'nın bile bizden şeffaflık istemesi üzüntü verici. Bunu değiştirmemiz lazım. Gerçek bir demokrasi olmanın bir önceliği de hukuk devleti olmanın yanı sıra şeffaflık. Böyle bir talebin gelmesi bir skandal. Bundan sonra bütün anlaşmalara da bu şart konulur ve ayrı bir skandal olur. Hukuk ve ekonomide reform yapacağız, yerimiz AB diyorlar ama bu yaşanan örnek düşündürücü. Ekonomiye güveni nasıl getireceksiniz algımız böyleyse.''