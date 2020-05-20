Saadet Partisi’nin önerisine Kılıçdaroğlu’ndan destek

Saadet Partisi tarafından yayınlanan 19 Mayıs videosunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da bulunduğu siyasi parti liderlerinin montaj yoluyla yerleştirilmiş farklı zamanlardaki görüntüleriyle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşması yer almıştı.

İYİ Parti lideri Akşener’in reddedilen ‘memleket masası’ önerisine benzer bir öneriyle tüm siyasi parti liderlerinin bu dönemde bir araya gelmesinin bir gereklilik olduğunu ifade eden Karamaollaoğlu, tüm partilere çağrıda bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU: AYNEN KATILIYORUM

Karamollaoğlu’nun önerisine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin önemli siyasi değerlerinden biri olan Sayın Karamollaoğlu'nun düşüncelerine aynen katılıyorum. Türkiye'nin birliği için, gelecek güzel günler için bu sağduyuyu büyütmeliyiz!” dedi.

DAVUTOĞLU DA DESTEK VERDİ

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da öneriye destek verenler arasındaydı. Saadet Partisi’nin paylaştığı videoya sosyal medyadan yanıt veren Davutoğlu, “Hazır böyle bir dönemde, bilgisayar başında herkes bir araya gelebilirken, neden olmasın?” mesajına yer vermişti.

“TÜM SORUNLARI ORTAK AKILLA ÇÖZEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Saadet Partisi tarafından yayınlanan görüntülerde, “Birazdan izleyeceğiniz görüntüler hayal değil, gerekliliktir” notuyla birlikte Karamollaoğlu’nun şu ifadeleri yer alıyor:

* Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın son derece önemli olduğu şu günlerde konuşmak ve meselelerimizi ortak akılla çözmek en büyük ihtiyacımızdır.

* Ayrıştıkça değil, birleştikçe, bir araya geldikçe hem millet olarak hem de ülke olarak güçlenebiliriz. Buna samimiyetle inanıyorum. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz.

* Salgın hastalık da, ekonomik kriz de hepimizin ortak sorunu. Tüm sorunlarımızın ortak akılla çözülebileceğine inanıyoruz. Türkiye için.

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