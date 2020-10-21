Sağ ele geçirilen terörist eski HDP’li vekilin oğlu çıktı

Güvenlik korucuları Hatay’ın Amanoslar bölgesinde keşif ve gözetleme görevi sırasında teröristler çatışmaya girdi. Çatışmada bir terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi.

Sağ ele geçirilen teröristin; eski Varto Belediye Başkanı, eski BDP Genel Başkanı ve eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu olduğu Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

‘Savaş’ kod adını kullanan Çelik’in terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer aldığı öğrenildi. İki uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan Yoldaş Selim Çelik’in babasının yurt dışına kaçtığı ve firari olduğu açıklandı.