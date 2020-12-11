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Sağlık Bakanı Koca ile görüşen CHP’li vekilden Hatay’daki vakalarla ilgili açıklama

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’daki corona vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmeye dair detaylar paylaşan Güzelmansur, yoğun bakım ünitelerinin arttırıldığını, test süresinin iki saate kadar düştüğünü belirtti.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 17:28, 11/12/2020
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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, corona vakalarının yüzde 125 oranında artış gösterdiği Hatay'ın durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medyadan bir video paylaşan Güzelmansur, ilin sağlık alt yapısında iyileştirmeler yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'a iki koordinatör gönderildiğini belirten Güzelmansur, şu ifadeleri kullandı:

* Yoğun bakım ünitelerinin arttırıldığını, yeni solunum cihazlarının gönderildiğini, test süresinin 2-8 saate kadar düşürüldüğünü, filyasyon ekiplerinin attırıldığını, Kırıkhan ve Reyhanlı devlet hastanelerinin ve İskenderun'da bir özel hastanenin pandemi hastanesine dönüştürüldüğünü, bakanlık tarafından iki koordinatörün Hatay'a gönderildiğini söyledi.

* Hatay'da alınması gereken tedbirlerle ilgili mücadele veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.

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