Sağlık Bakanlığı 14 branşta 12 bin personel alıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

* 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

“ATAMALAR BİZE GÜÇ KATACAK”

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, şunları kaydetti:

* Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak.

*Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır.