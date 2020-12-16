Sağlık Bakanlığı atama sonuçları belli oldu

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS 2020/14 PERSONEL ALIMI ATAMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edildi. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapıldı.