Sağlık Bakanlığı iş yerleri için yeni Covid- 19 kurallarını duyurdu

COVID-19 önlemlerinin normalleşme sürecine girdiği tarihten 16 gün sonra iş yerleri, müşteriler ve personele yönelik alınması gereken önlemler Sağlık Bakanlığının yayımladığı Toplumda Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde ki yerini aldı.

Halen toplumun birçok kesimi tarafından uygulanan sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske zorunluluğunun yanında, iş yerlerinin, alışveriş yapan vatandaşların ve çalışan personelin uyması gereken kural ve önlemler açıklandı.

METREKAREYE GÖRE KİŞİ SAYISI

Açıklamaya göre, ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaflar, bakkallar, büfe, kantin ve bayiler, kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri, kitap ve kırtasiye mağazaları, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler, kuyumcu, bijuteri ve saatçiler, oyuncak mağazaları, terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri, kuru temizlemeciler, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında 4 metrekareye 1 kişi alınacak.

Spor salonları ve fiziksel aktivitelerin yapıldığı diğer yerler 6 metrekareye 1 kişi, Müzeler, AVM'lerdeki iş yerleri, market ve süpermarketler 8 metrekareye 1 kişi, AVM ve Plazalarda 10 metrekareye 1 kişi alınacak.

MÜŞTERİ ÜRÜNE DOKUNMAYACAK

Müşteriler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak girdiği iş yerinde, satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmayacak, iş yerinde bu konuda alınan önlemlere uyulacak.

Müşteriler iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere ve ürünlere dokunmayacak. Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik kolonya kullanılacak.

ELDİVEN YALANCI GÜVEN HİSSİ UYANDIRIR

Çalışma rehberinde personelin uyması gereken kurallar sıralanırken, eldivene özel bir bölüm ayrılarak, “Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için, temizlik personeli, bulaşık yıkayanlar, et ve et ürünleri ile paketlenmemiş gıda satışında çalışan personel haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemektedir.

Personel eldivenli iken herhangi bir yere dokunmamalıdır” denildi. Personelin yemek yediği alanlarda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınacak.