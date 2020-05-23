Sağlık çalışanlarına performans darbesi

Deniz AYHAN Yavuz ALATAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart 2020'de büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve üç ay boyunca sağlık personelinin ödemelerinin tavan performans şeklinde yapılacağını açıkladı.

Ancak 10 Nisan'da ödemelerin tüm sağlık emekçilerine değil sadece corona servislerinde çalışanlara ve bu çalışanların performanslarına göre yapılacağı belirtildi. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz sağlıkçıların maddi performans sorununu TBMM gündemine taşıdı.

Yavuzyılmaz, Koca tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği önergede “Kapsamı daraltılan uygulamadan birçok sağlık emekçisi yararlanamadığı gibi uygulama kendi içinde de birçok adaletsizliğe, mağduriyetlere ve motivasyon bozukluklarına yol açarak, iş barışını zedelemiş, performans sistemini de bir kez daha tartışmaya açmıştır” dedi, şu soruları yöneltti:

Ek ödeme ve performans ödeme kriterleri nelerdir? Aile sağlığı merkezlerinde görevli doktor, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni gibi birçok çalışana neden ek ödeme yapılmamaktadır? Temizlik personeli, şoför, güvenlik görevlisi, sekreter ve yönetici kadrosunda çalışanlar da sisteme dahil edilecek mi?

Hastane önünde alkışlı protesto

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları performans kriterlerini protesto etti. Alkışlı eylem yapan grup, corona virüsü salgını sırasında yapılan fazla mesailere ve gösterilen performansa karşın sözlerin tutulmadığını savundu. Sağlık çalışanları “Bugüne kadar alkışlandık. Ama yaşanan süreç durumu alkışlarla protesto etmemize neden oldu” dedi.