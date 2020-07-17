Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı süresi uzatıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca sağlık personelinin çağrılara süratle ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla pandemi sürecinde şehir içi toplum ulaşım araçlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar ücretsiz kullanmaları kararlaştırılmıştı.

11 Mayıs 2020 tarihli İBB Meclis kararıyla da sağlık çalışanlarının İstanbul genelinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaları sağlanmıştı.

SÜRE UZATILDI

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından salgın riskinin yoğun olarak devam ettiği İstanbul'da sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak kullanma süresinin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılması konusunda karar alınması istendi.

Talep, İBB Meclisi'nin 17 Temmuz tarihli oturumunda gündeme geldi. Komisyonlar tarafından uygun bulunan teklif oybirliği ile kabul edildi.

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