Sahile inenler sosyal mesafeyi unuttu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2-3 gün içerisinde beklenen sağanak yağış ve soğuk hava öncesinde bol güneşli ve sıcak hava bugün yaz aylarını aratmadı. 25 derece hava ve 19 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü Bodrum'da öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için Ortakent, Yahşi ve Bitez sahillerine inenler sıcak ve güneşli havayı görünce hemen soyunup güneşlenmeye başladı.

SOSYAL MESAFE YİNE EVDE KALDI

Sahil kıyılarına inenlerden bazıları denize girerken bazıları soyunup güneşlendi ve kitap okudu. Ancak yine sosyal mesafe ile maskenin unutulduğu görüldü. ÜÇ aydır Bodrum'daki yazlığında yaşayan evli ve iki çocuk annesi Melike Düzdağ “Son vaka saylıları açıklanınca İstanbul'a dönmekten vazgeçtik, kışı Bodrum'da geçirmeye karar verdik. Bodrum' a hala gelmeye devam edenler var ancak nedense turistik ilçeye gelenlerde gözle görülür bir rahatlama oluyor, sosyal mesafe ve maske unutuluyor” diye konuştu.