Sahiller parsel parsel tanıdık vakfa veriliyor

Mustafa SARIİPEK İsmail AKIN

Yönetiminde eski kamu bürokratları, devlet memurları ve işadamlarının yer aldığı Muğla'ya Hizmet Vakfı'na bağlı

MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. Türkiye'nin en değerli sahillerini talan ediyor. Çevreciler, siyasiler, kıyılarına sahip çıkmak isteyen vatandaşlar sahillerin ihalesiz Muğla Çevre Vakfı Tur. Tic. Ltd. (MUÇEV) şirketine verilmesine verilmesine isyan etti.

CHP'li ve İYİ Partili vekiller de iktidarı soru önergesi yağmuruna tutarak, “talanı” sordu. MUÇEV'e son olarak Alanya'da 3'üncü derece doğal sit alanı olan Aysultan Kadınlar Plajı'nın verildiğinin ortaya çıkması büyük yankı yarattı.

BELEDİYELER DEVRE DIŞI

MUÇEV'in, Antalya'da Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma sınırlarında bulunan Demre Üçağız'da yaklaşık 13 bin metrekarelik kıyı alanı kiraladığı iddialarına karşı İYİ Parti ve CHP Antalya milletvekilleri Meclis'i önerge yağmuruna tuttu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, önergede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, MUÇEV'e kiralanan işletmelerin iptal edilerek belediyelere tahsisini istedi. “Kıyıları kiralamak için neden bu şirket seçilmiştir” diye soran Bahşi, soru önergesinde kamu yararına faaliyet gösteren vakıf veya dernek statüsünde olmayan MUÇEV'e kıyıların işletme hakkının verilmesinin anayasa ihlali olduğunu vurguladı.

Bahşi, sahillerin imar planlarını yapma yetkisinin belediyelere ait olduğunu ve bu uygulama ile belediyelerin devre dışı bırakıldığını, yağmalamaya uygun yapı oluşturulduğunu belirtti. Antalya İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı ile CHP Milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer de konu hakkında TBMM'ye birer soru önergesi verdi.

Aydın Özer, MUÇEV'e Antalya sahillerini kiralamasına “Vatandaşın hakkını gasp etmek değildir de nedir” diye tepki gösterdi. Özer, “Muğla ve Edirne'den sonra Antalya sahillerine de yanaşan MUÇEV isimli şirkete, Demre'deki 13 bin metrekarelik Üçağız sahilinin yanı sıra Alanya Aydap'ta bulunan Aysultan Kadınlar Plajı'nın da ihalesiz olarak 10 yıllığına kiralandığı iddia edildi.

Bizce bakanlık kamuoyunu hiç umursamıyor, aksi olsaydı bu peşkeşe son verirlerdi” dedi. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de konuya ilişkin soru önergesi verirken, sahillerin MUÇEV'e kiralanmasına DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen tepki gösterdi.

VAKIF GİBİ DAVRANIYOR AMA ŞİRKET

Ticari şirket olan MUÇEV adlı limitet şirketin yönetiminde eski kamu bürokratları, devlet memurları ve işadamları yer alıyor. MUÇEV, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla'ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin TL sermaye ile 2014 yılında kuruldu.

MUÇEV'in yönetiminde olduğu iddia edilen bazı isimler şöyle: AKP eski milletvekili Cengiz Kaptanoğlu'nun kızı Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu Dikici, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete (AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete‘nin amcası) ve Hürriyet Gazetesi yazarı Yusuf Fatih Çekirge ile Tezcan Yaramancı. Ayrıca, Ömer Faruk Miras, İlker Meşe, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can'ın da MUÇEV yönetiminde olduğu belirtiliyor.

KEŞAN’DA 11 SAHİL TEL ÖRGÜLERLE ÇEVRİLDİ

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde de 11 sahil alanının MUÇEV'e ihalesiz olarak verildiği ortaya çıktı. Tartışmalı şirkete tahsis edilen sahilin girişine iki kapı koyuldu ve geçişler kontrol altına alındı. Daha önce Keşan Belediyesi'nin de bu bölgeyi ihaleyle kiraya vermek istemesinin önü kapatılınca buranın MUÇEV'e pazarlık usulü ile kiralandığı belirlendi. Bölgedeki çevreciler ve vatandaşlar ise sahil şeridinin tel örgülerle çevrilmesine isyan etti.

MUÇEV NERELERİ İŞLETİYOR?

– Fethiye: Ölüdeniz Kumburnu, Belcekız, Kayaköy Gemiler Koyu, Çalış Plajı, Şat Burnu Günübirlik Alanları, Göcek Fethiye Belediyesi Yat Bağlama İskelesi.

– Ortaca: Sarıgerme Sahilleri.

– Ula: Akyaka Kadın Azmağı Günübirlik Alanı ve İskelesi ile Akyaka Kamp ve Mesire Yeri, Akbük Koyu. Menteşe'de Akbük Günübirlik Alanı.

– Marmaris: Kızkumu, Karacasöğüt ve Selimiye iskeleleri.

– Datça: İskele Plajı, Kargı Koyu, Kurucabük, Kumluk ve Taşlık plajları ile Karaincir.

– Bodrum Gümüşlük: Bitez Plajları.

– Antalya: Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskele.

YALÇIN BAYER’İN YAZISINA SANSÜR

Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer'in konuya ilişkin “Yağmalanmadık bir karış yer kalmadı! Bu ülkeyi sevmiyoruz” başlıklı yazısının bir bölümü geçtiğimiz günlerde yayından kaldırıldı. Bayer'in yazısında “Türkiye coğrafyasında şimdiye kadar böyle bir ‘yağma' olmadı. Yoğun bir orman yangını dikkat çekiyor Kaş, Çeşme, Çanakkale, Gelibolu, -hatta Trakya, Saray, Istranca ormanlarında… Akla ‘kasıt' geliyor. Güzelim kıyılarımız rant sahillerine dönüşmeye başladı. Askeri alanlar inanılmaz bir şekilde ‘betonlaşıyor” sözlerine yer veriliyordu. Bayer, yazısında CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın soru önergesine de yer verdi. Yazıda Budak'ın şu ifadeleri kullanıldı:

“Şimdi özel bir şirket en güzel kıyıların işletmesini istediği gibi yapıyor ve ne yaptığını kimse bilmiyor. Türkiye'yi şirket gibi yöneteceğiz dedikleri tam da bu olsa gerek. Evet, yağmalanmadık bir karış alan kalmadı. Peki kıyılarımızı kim koruyor, bir denetim var mı?”