Sahra hastanesinin inşaatı, Atatürk Havalimanı’nın yanında başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de bin odalı sahra hastaneleri yapılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaların 45 gün içinde bitireceğini belirtmişti. Açıklamanın ardından bugün Sancaktepe'den sonra Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda kurulacak sahra hastanesi için de çalışmalar başladı.

İnşaat çalışmalarının başladığını duyuran CHP’li İBB ve Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, sahra hastanesi inşaatının açıklandığı gibi Atatürk Havalimanı arazisinde değil DHMİ'ne ait olan ve daha önceki dönemlerde Bakırköy spor tesisleri olarak kullanılan arazide yapıldığına dikkat çekti.

HAVALİMANININ BİTİŞİĞİNDE BAŞLADI

Toplam inşaat alanının 52 bin metrekare olduğu araziye tek katlı, prefabrik yapılar inşa edileceğini anlatan Ataman “3 bölümden oluşacak sahra hastanesinde, sağlık çalışanlarına ait lojmanlar da olacağını öğrendik. Bakırköy Belediyesi'ne henüz bu inşaat ile ilgili bilgi verilmedi. Ayrıca boş durumdaki havalimanı pisti yerine bitişiğindeki arazinin kullanılmasını da dikkat çekici buluyoruz” dedi.

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