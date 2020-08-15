‘Sahte’ dedi, hesabını kapadı

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker'in, sosyal medya hesabından muhalefet partilerine ağıza alınmayacak hakaretler etmesi büyük tepki topladı.

Bora Ülker, siyasetçilerle ve ailesiyle fotoğraflarının bulunduğu, birçok siyasi tarafından da takip edilen hesabındaki hakaretlerin haberleştirilmesinin ardından önce Twitter hesabını kilitledi, ardından tüm mesajlarını silerek ismini “Ahmet” olarak değiştirdi.

Ardından da yazılı bir açıklama yaparak, adresin kendisine ait olmadığını savundu. Bora Ülker, kendisine ait Facebook sayfasını da kapattı.