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‘Sahte’ dedi, hesabını kapadı

Muhalefet partilerine hakaret eden bürokrat, sosyal medya hesabı için “Benim değil” dedi, Twitter hesabını kilitledi. Sonra da mesajlarını silip adını değiştirdi.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
‘Sahte’ dedi, hesabını kapadı

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker'in, sosyal medya hesabından muhalefet partilerine ağıza alınmayacak hakaretler etmesi büyük tepki topladı.

Ülker'in sahte olduğunu söylediği hesaptan İYİ Parti lideri Akşener hedef alınmıştı.

Bora Ülker, siyasetçilerle ve ailesiyle fotoğraflarının bulunduğu, birçok siyasi tarafından da takip edilen hesabındaki hakaretlerin haberleştirilmesinin ardından önce Twitter hesabını kilitledi, ardından tüm mesajlarını silerek ismini “Ahmet” olarak değiştirdi.

Aynı hesaptan CHP Sözcüsü Faik Öztrak için hakaret içeren paylaşım yapılmıştı.

Ardından da yazılı bir açıklama yaparak, adresin kendisine ait olmadığını savundu. Bora Ülker, kendisine ait Facebook sayfasını da kapattı.

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Son güncelleme: 00:30 15.08.2020
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