Sakin sehir, sakin olamıyor

İsmail Yetişkin ‘'Sakin Şehir'' Seferihisar'ın CHP'li Belediye Başkanı… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından, yerel seçimi kazandı. 44 yıl önce Seferihisar'da başlayan hayatı, 19 yaşında ticarete atılarak şekillendi. İlçenin simgesel yeri olan Dutlaraltı'nda uzun yıllar esnaflık yaptı. Şimdi kışın 44 bin, yazın 100 bini aşan nüfuslu ilçeyi yönetiyor. Başkan Yetişkin, bugünlerde pek de ‘'Sakin'' olamayan ilçesini, korona ile değişen yaşantıyı anlattı:

CORONA DOĞAYA YÖNELTTİ: Seyahat yasağı kalkınca, nüfusumuz iki misline çıktı. İnsanlar doğaya yöneldi. Daha sıkı tedbirler aldık.

TUNÇ BAŞKANDAN SONRA: Pandemi döneminde dezenfekte ve halkımızın ihtiyaçlarının sağlanması konusunda çabalıyoruz. Sokağa çıkma yasağında 5 bin ekmek dağıttık. Tunç Başkan'dan sonra aynı koltukta oturmak büyük sorumluluk.

Güven sertifikası

TURUNCU ÇEMBER: Güvenilir bir turizm destinasyonu için ‘Turuncu Çember' sertifikası uyguluyoruz. Yeme içme tesislerinde hijyen açısından kriterlere uyan işletmelere ‘Turuncu Çember' logosu veriyoruz. Bu logo vatandaşta da güven unsuru yaratıyor.

Seferihisar'ı temiz tutalım

Seferihisar bizim evimiz temiz tutmalıyız. Pandemi sürecinde temizliğin önemini yine anladık. Citta-slow (sakin şehir) başkenti olarak çevre kirliliği meselesine çok önem vermemiz gerekir.

Esnaf, çiftçi, turizmci zor durumda

VAKA ARTIŞI YAŞADIK: Seferihisar bir doğa kenti, hem de ‘'Sakin'' şehir. Nüfusun artması ilçemizde corona vaka sayısını artırdı. Bu gibi durumlarda, Test sonucu pozitif çıkan vatandaşlarımızı İzmir'deki hastanelere sevk ediyoruz. Şimdiden nüfus 100 bin ve sosyal mesafeye uyum da zorlaştırıyor. Aslında seyahat yasağı bir müddet daha devam etmeliydi.

ESNAF ZORDA: Bu virüs ticareti yüzde yüz etkiledi. Üretici pazarlarımızı mecburen kapattık. Yerli esnafımız günlük hasılatının onda birini bile yapamadı. Çiftçiler, tarımla uğraşanlar da aynı durumda. Bu yaz meyve sebze fiyatlarının geçen seneye göre daha fazla artış göstermesinden endişe duyuyorum. Çiftçimize destek şart. Seferihisar İzmir'e ve tüm çevresine tarım ürünü gönderen bir ilçe.

TURİZM ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ: Corona turizmi de vurdu. Yazlıklar yüzde 70 dolu ama oteller boş. Yat turizmi, kamp ve karavan turizmi ön plana çıkıyor. İnsanlar artık toplu mekanlarda değil, kişisel biçimde tatil yapmak istiyor. Biz de Sığacık Doğanbey bölgesinde çadır ve karavanlar için kamp alanı oluşturduk. Akkum plajını, sosyal mesafeye uygun düzenledik.