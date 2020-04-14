Salda Gölü’nde çalışma durduruldu! Görevden alındılar

Göker, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, Salda Gölü’ne yapılan tahribatın canlı dokuya zarar verdiğini ve telafisi mümkün olmayan zarar oluşturduğunu söyledi.

”SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’

Göker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Bu konuda son derece yüksek duyarlılık gösterdiğimiz kamuoyu tarafından zaten biliniyordu.

* Burdur il başkanımız, Yeşilova ilçe başkanımız, Yeşilova belediye başkanımız ve Salda Gölü’nü Koruma Derneği ile birlikte olay yerine geldik. Burada yetkililerle yaptığımız görüşmeler sonucunda yapılan işlem durduruldu. Ancak oluşan hasar bir doğa katliamı.

*Buna neden olanların, sorumluların tespiti ve gerekli adli işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunduk.

TOKİ: SORUMLU PERSONELLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bir diğer açıklama da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) geldi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır” dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

* Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.

* Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir.

* Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

* Bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağını, çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürüteceğimizi saygıyla bildiririz.”