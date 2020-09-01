Saldırıya uğrayan TİP’li milletvekili Barış Atay’dan ilk açıklama

İstanbul Kadıköy’de bir kafeden çıktıktan sonra gece yarısı 5 kişinin saldırısına uğrayan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay için Yoğurtçu Parkı’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Atay, uğradığı saldırının ardından ilk kez bu toplantıda açıklama yaptı.

Yüzündeki darp izlerini göstererek konuşmasına başlayan Atay, “Şu halimizden utanacağımızı falan zannediyorlar ama bu bizim için aynı zamanda gurur verici bir şey. Bu ülkede yaşayan herhangi bir devrimci için yapabilecekleri tek şey karanlık bir sokakta arkadan 5 kişiyle saldırmak olabilir. Gördüğünüz gibi yine sağlam çıkıyoruz” dedi.

“SORDUĞUMUZ SORULARIN SONUCU”

“Tecavüz toplumunda yaşamaya başladığımız gün gibi aşikardır” diyen Atay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

– Üzerlerindeki üniformalara, arkalarındaki patronlarına ya da üstlerindeki bakanlarına güvenerek, kendilerine hiçbir şey olmayacağının garantisi ile bu ülkenin kadınlarına neler yapabileceklerini gördüğümüz insanlara karşı, bunun hesabını sorabilmek için mücadeleye devam etmek adına sorduğumuz şeylerin sonucu budur.”

“İKTİDARI RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

– Bu bizi asla yıldırmaz, geri adım attırmaz. Biz İpek Er’lerin tarafıyız, Süleyman Soylu ise Musa Orhan’ların tarafı. Bu nefes aldığımız her saniye bizim kendimizle gurur duymamız için yeterli bir sebep. Biliyorum ki, Süleyman Soylu’lar gidecek, biz bu rejimi de iktidarı da karanlık günleri de geride bırakacağız.

– Bu örnekleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğraması, Ahmet Türk’ün saldırıya uğraması, benim saldırıya uğramam bir anı olarak hatırlayacağız.

– Yaptığımız doğruların bu iktidarı ne kadar rahatsız ettiğinin farkındayız. Rahatsız etmeye de devam edeceğiz. ‘Nerede kalmıştık?’ diyoruz ve devam ediyoruz.