Salgın döneminde minyatür makete bir servet harcadılar

Maketler arasında Resuloğlu Mezarlık Alanı, Alacahöyük Ören Yeri, Hattuşa Ören Yeri, Veli Paşa Konağı, Çorum Belediye Binası, Koyun Baba Türbesi, Arasta Çarşısı, Güpür Hamamı, Sungurlu Saat Kulesi bulunuyor. AKP'li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın seçim projelerinden olan ‘Çoruminia' için alınan 27 minyatür maket ve rölyefin 7 ay içerisinde hazırlanıp teslim edileceği belirtildi. Çoruminia Parkı'nın yapımı için de temmuz ayında ihaleye çıkıldı ve 6 Ağustos'ta 1 milyon 625 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Parkın maketler ve kabartmalarla birlikte toplam maliyeti 3 milyon 100 bin TL'yi aştı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çoruminia projesini tanıtırken, Çorum'un turizmine önemli katkılar sağlayacağını, Çorum'da yaşayan herkesin de şehrinin tarihini ve kültürünü daha yakından tanıyacağını söylemişti.