Samsun’da ÇED oyunu

Kanadalı maden firması olan Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsun'un Kavak ve Havza İlçe sınırları arasında yer alan Şahin Dağları'nda altın arama çalışmalarına devam ediyor.

Kavak-Havza Şahin Dağları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Av. İlhan Ayrancı, maden şirketinin çalışmalarını ÇED'den muaf tutmak için 13 hektar üzerinden ruhsat verildiğini söyledi.

Ayrancı, “Şirket, altına ulaştı ve daha fazlası için çalışmalarını devam ettiriyor. Şahin Dağları'nda 13 bin hektarlık bir altın arama sahası var. Bu alanda arama yapması için ÇED raporuna gerek olmasına rağmen ÇED'e gerekli değildir denilmiş. Şirket,13 bin hektarlık alanı 13'er hektar olmak üzere bine bölerek ÇED raporuna ihtiyaç duymadan ruhsat alıyor” dedi.