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Şanlıurfa’da feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Hüseyin Şimşek ile oğlu Serhat Şimşek, hayatını kaybetti.

Güncellenme: 08:07, 21/10/2020
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Şanlıurfa’da feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 15'inci kilometresindeki Aslanbaba mevkisinde meydana geldi.

İlçe merkezine doğru giden Veysel .B. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Şimşek yönetimindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki oğlu Serhat Şimşek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Veysel B.’yi gözaltına aldı. (DHA)

baba Ceylanpınar kaza motosiklet otomobil Şanlıurfa
Yayınlanma Tarihi:08:03,
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