Şanlıurfa’da taziye evinde çekilen görüntüler pes dedirtti!

Van’da yüzlerce vatandaşa corona virüsü bulaşmasına neden olan taziyelerin bir benzerine bu kez Şanlıurfa’da rastlandı. Şanlıurfa’da bir evde düzenlenen ve onlarca kişinin katıldığı taziyede vatandaşlar maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan gün boyu bir arada oturarak adeta hastalığa davetiye çıkardı.

NE MASKE TAKTILAR NE SOSYAL MESAFEYE UYDULAR!

Ahmet Erseven Mahallesi’nde vefat eden bir kişi için evde taziye düzenlendi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında taziyelerin yasaklanmasına rağmen evde düzenlenen taziyede çocukların da bulunduğu onlarca kişi maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan bir arada oturdu. Taziyede çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı.

KOL KOLA ZİKİR ÇEKTİLER

SÖZCÜ ihbar hattına gelen görüntülerin devamında ise vatandaşların ilerleyen saatlerde kol kola girerek zikir çektiği görülüyor. Bütün yasaklar çiğnenerek düzenlenen taziyenin olası etkileri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kentteki corona virüsü vakalarının yüzde 90’ının kurallara uymayanlardan kaynaklandığını belirtmişti:

“Van’da vakaların yüzde 90’ı izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandı. Bunun da en çok sebebi aile içi yapılan taziye, ikramlar ve mevlitlerden kaynaklandı. Çekirdek aile dediğimiz yakın akrabalar toplanıyor. Çekirdek aile dediğimiz bizim buradaki örf ve adetler de kalabalık olabiliyor, yani 30 kişiden oluşabiliyor. Biz bunun sıkıntısını yaşadık. Bu konuda hemşehrilerimizin daha duyarlı olmasını bekliyoruz.”